Stiri pe aceeasi tema

- Conform EUROSTAT In 2018, industria a reprezentat cea mai semnificativa activitate economica din Uniunea Europeana in functie de productia generata, reprezentand 19,1% din valoarea totala bruta adaugata, arata datele Eurostat. Statele cu cele mai ridicate procente au fost: Irlanda (36,5%), Cehia (30,2%),…

- Piata asigurarilor de proprietate din Romania se claseaza pe locul 6 in Europa Centrala si de Est, cu o valoare totala de 262 milioane de euro, iar in primul semestru din 2019, ritmul de crestere a fost dublu, ...

- La Universitatea de Vest din Timisoara a avut loc intre 4-6 octombrie Simpozionul International de Esperanto cu tema „Esperanto – limba si cultura”. La simpozion au participat 25 de specialisti din Romania si Ungaria. Din Gherla au fost prezenti prof. Mariana Berariu si Adrian Marginean, membri ai Asociatiei…

- In perioada aprilie-iunie 2019, in toate statele membre au crescut preturile locuintelor, cel mai semnificativ avans fiind raportat in Letonia (5,6%), Luxemburg (5,1%) si Cipru (4,2%). Comparativ cu trimestrul doi din 2018, preturile la locuinte au urcat cu 4,2% in Uniunea Europeana si in…

- Peter Gross, profesor de jurnalism american de origine romana, a afirmat, intr-un interviu pentru ”Europa Libera”, ca rețelele de socializare nu ajuta la consolidarea democrației deoarece criteriile dupa care disemineaza informația nu sunt profesioniste. In ce privește țara noastra, Gross crede ca vor…

- "OUG 114 a fost prezentata ca o masura menita sa reduca pretul gazelor pentru consumatorii casnici. In realitate, factura la gaze nu a scazut. Dimpotriva, a crescut pretul pentru consumatorii industriali, ceea ce s-a reflectat in pretul bunurilor de larg consum", se spune in comunicat.Companiile…

- Romania se afla pe primul loc la nivelul Uniunii Europene la capitolul inflație, cu o rata anuala de 4,1%, țara noastra fiind urmata de Ungaria (3,3%), Letonia si Slovacia (cu cate 3%), potrivit datelor Eurostat, citate de Mediafax. Media europeana se ridica la 1,4% in luna iunie. Cele mai mici rate…

- Eurostat: Bulgaria si Romania au cel mai mare procent de nasteri la tinere sub 20 de ani. In Uniunea Europeana (UE) in 2017, majoritatea primelor nașteri (92%) au fost pentru femei cu varste cuprinse intre 20 și 39 de ani. Alte 4% din primele nașteri au fost pentru femei cu varsta sub 20 de ani, iar…