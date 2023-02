Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Ucrainei in Romania a facut, sambata seara, precizari legate de lucrarile de dragare pe Dunare, pe canalul Bastroe, spunand ca acestea „sunt de natura operaționala curenta și vizeaza exclusiv intreținerea caii navigabile”. „Toate lucrarile de dragare pe Dunare, desfașurate in prezent de catre…

- In primavara anului trecut, cand au inceput lucrarile la linia de rulare a tramvaiului de pe strada Henry Ford, primarul Craiovei spunea: „Lucrarile au loc in urmatoarele șapte luni și urmeaza sa se finalizeze exact in luna in care noile tramvaie de la Pesa vor fi aduse la Craiova“. Cum lucrarile au…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut, marti, o convorbire in format videoconferinta cu premierul Republicii Bulgaria, Galab Donev, in cadrul careia discutia s-a axat pe avansarea proiectelor de conectivitate, confirmate in intalniri precedente la nivelul Guvernelor de la Bucuresti si Sofia, dar si pe…

- Statele Unite(SUA) au inceput sa transfere, miercuri, tehnica de lupta, numeroase tancuri si alte tipuri de vehicule militare in Portul olandez Vlissingen, capabilitațile urmand a fi transportate catre Polonia și Lituania, in cadrul eforturilor de conslidare a flancului estic al NATO. „Sunt aduse in…

- Colet suspect la Ambasada Ucrainei din Bucuresti. Politia a fost sesizata dupa ce au fost descoperite plicuri. Ministerul Afacerilor Externe MAE a fost informat cu privire la receptionarea, in cursul diminetii de 6 decembrie 2022, de catre Ambasada Ucrainei la Bucuresti, a unei corespondente suspecte.Citeste…