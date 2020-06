Stiri pe aceeasi tema

- Organizația pentru drepturile omului Amnesty International a acuzat autoritațile siriene și Rusia pentru atacurile aeriene asupra țintelor umanitare din nord-vestul Siriei. Activistii pentru drepturile omului considera aceste atacuri drept crime de razboi. Un raport al Amnesty International publicat…

- In perioada 21 martie – 5 mai curent, 2 146 de cetațeni moldoveni au fost repatriați de pe teritoriul Federației Ruse. Ambasada R.Moldova la Moscova anunța ca la 4 mai curent, 180 cetațeni moldoveni au fost readuși in țara din or. Sankt-Peterburg și la 5 mai curent, inca 180 conaționali au revenit in…

- Capitala rusa, Moscova, a înasprit de miercuri aplicarea masurilor de izolare a populatiei prin introducerea permiselor digitale pentru deplasarile limitate autorizate prin aceste masuri menite sa opreasca înmultirea cazurilor de COVID-19, al caror numar creste puternic în Rusia, scrie…

- Rusia a acuzat duminica Statele Unite de "dezinformare" dupa mesaje ale autoritatilor americane marcand Ziua internationala a zborului omului in spatiu fara sa il mentioneze pe primul autor: cosmonautul sovietic Iuri Gagarin, noteaza AFP potrivit Agerpres. Departamentul de Stat american a publicat…

- Rusia a acuzat duminica Statele Unite de "dezinformare" dupa mesaje ale autoritatilor americane marcand Ziua internationala a zborului omului in spatiu fara sa il mentioneze pe primul autor: cosmonautul sovietic Iuri Gagarin, noteaza AFP. Departamentul de Stat american a publicat pe contul…

- Seful guvernului rus va primi "dreptul de a implementa un regim de inalta alerta pentru intregul teritoriu al Rusiei sau pentru o parte din acest teritoriu", conform unei declaratii a legislativului. Rusia a depașit cifra de 2.000 de infectari și se pregatește de o escaladare a situației COVID-19. Numarul…