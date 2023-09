Stiri pe aceeasi tema

- Peste 170.000 de americani au ales sa exploreze frumusetile Romaniei in 2022, anunta Ambasada SUA la Bucuresti intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului, prezentand si destinatiile favorite ale ambasadoarei Kathleen Kavalec alaturi de fotografii realizate de…

- Zeci de firme din toata tara au vandut prajituri, jeleuri, precum si dispozitive de vapat, aparent inofensive, dar care contineau diferite cantitati de droguri. Astazi, procurorii DIICOT si politistii au facut 121 de perchezitii in Bucuresti si 23 de judete. “La data de 19 septembrie a.c., polițiștii…

- Anchetatorii din Iasi efectueaza, marti, 121 de perchezitii domiciliare in 23 de judete si in Bucuresti, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si efectuarea de operatiuni cu produse stiind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive,…

- Un elvețian care traiește de mai mulți ani la București și Sibiu a avut ocazia sa vada munții Romaniei, de la Apuseni și pana in Munții Fagaraș, dar și Delta Dunarii. La final, verdictul sau e unul surprinzator.

- Pentru minivacanța de Sfanta Maria, in afara litoralului unde biletele se vand cu mult timp inainte, cele mai multe rezervari s-au facut pentru city break-uri in Brașov, Sibiu, Oradea și București, a constatat o platforma hoteliera.

- CITESTE SI BREAKING NEWS Cod roșu de furtuna puternica in Mureș 13:19 462 Risc de viituri rapide, cu posibile efecte de inundatii locale in mai multe judete, pana joi - Cod portocaliu, pe rauri din judetele Brasov, Harghita, Sibiu 13:25 0 Alba: Trafic oprit pe DN 67C, in apropiere de barajul Oasa, dupa…

- Clubul Copiilor a facut un top al celor mai populare destinații din Romania de pe instagram. Clasamentul a fost compilat folosind criteriul numarului total de taguri pe Instagram, platforma care are 5 milioane de utilizatori in Romania. Orașele mari precum București, Brașov și Sibiu au fost excluse…

- Una dintre cele mai mari atracții turistice ale orașului Los Angeles este, astazi, un zid roz (the Pink Wall). Popularitatea cladirii se datoreaza Instagramului, o rețea de socializare cu un miliard de utilizatori la nivel mondial. Turiștii stau și la coada pentru a obține o fotografie cu zidul roz…