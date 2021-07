Ambasada SUA la Bagdad, vizată de rachete (armata irakiană) Trei rachete au cazut in noaptea de miercuri spre joi langa ambasada SUA la Bagdad, a anuntat armata irakiana, la finalul unei zile marcate de mai multe atacuri sau tentative de atac contra intereselor americane, atribuite fortelor pro-iraniene, informeaza joi AFP.



Bateriile de aparare C-RAM au intrat in actiune in timpul noptii, in timp ce armata a dat asigurari ca cele trei proiectile nu au lovit ambasada propriu-zisa, ci locuri din apropiere, in ultrasecurizata Zona Verde a Bagdadului.



Un atac contra bazei aeriene irakiene Ain al-Assad, care gazduieste militari americani,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

