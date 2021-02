Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei rachete au vizat luni ambasada SUA la Bagdad, au declarat pentru AFP surse de securitate, acesta fiind al treilea atac impotriva unor obiective occidentale in Irak in decurs de o saptamana, relateaza AFP. O racheta a cazut in Zona Verde, unde se afla sediul ambasadei americane,…

- Cel putin trei rachete au vizat luni ambasada SUA la Bagdad, au declarat pentru AFP surse de securitate, acesta fiind al treilea atac impotriva unor obiective occidentale in Irak in decurs de o saptamana, relateaza AFP. O racheta a cazut in Zona Verde, unde se afla sediul ambasadei americane, in…

- Mai multe rachete au fost lansate sambata asupra unei baze aeriene irakiene la nord de Bagdad, ranind un angajat irakian al unei companii americane responsabila cu intretinerea avioanelor de lupta multirol F-16, informeaza AFP citand surse de securitate, potrivit Agerpres. Atacul a avut loc…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a amenintat ca va considera ”Iranul de vina” in cazul unui atac mortal impotriva unor americani in Irak, odata cu apropierea marcarii unui an de la asasinarea generalului irakian Qassem Soleimani intr-un atac american cu o drona la Bagdad, relateaza AFP.

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a amenintat ca va considera ”Iranul de vina” in cazul unui atac mortal impotriva unor americani in Irak, odata cu apropierea marcarii unui an de la asasinarea generalului irakian Qassem Soleimani intr-un atac american cu o drona la Bagdad, relateaza AFP,…

- Cel putin opt rachete Katiusa au cazut, duminica, in zona verde fortificata din Bagdad, avand ca tinta ambasada Statelor Unite, provocand unele pagube minore asupra complexului, au anuntat armata irakiana si ambasada, transmite Reuters.

- O salva de rachete a vizat duminica ambasada americana la Bagdad, un atac care a avut loc cu putin inainte de a se implini un an de la asasinarea generalului iranian Qasem Soleimani de catre Washington in capitala irakiana, noteaza AFP. Citește și: Adriana Saftoiu, mesaj acid pentru Ludovic…

- Cel puțin trei rachete Katiușa au lovit Zona Verde din Bagdad într-un atac care țintea Ambasada SUA, au spus duminica doua surse irakiene, relateaza Reuters.UPDATE Aceste rachete au lovit un complex rezidențial din Zona Verde, provocând daune cladirilor și mașinilor, dar nu exista decese,…