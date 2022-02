Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta, sambata, repatrierea cu succes in Romania a personalului Ambasadei Romaniei la Kiev. Activitatea institutiei este suspendata, la fel si activitatea Consulatului General de la Odesa.

- Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga s-a intalnit, joi, cu diplomatul israelian Amir Sagron și au discutat despre primirea isrelienilor care vin din Ucraina, pe teritoriul țarii noastre. ”Romania are o granița comuna cu Ucraina de 650 km. In aceasta dimineața, echipa ambasadei noastre a…

- Sapte persoane au fost ucise, joi, in bombardamente ale Rusiei in Ucraina, anunta politia ucraineana, relateaza BBC News. Potrivit unor oficiali, sase persoane au fost ucise, iar una ranita, intr-un atac vizand o unitate militara la Podilsk, langa Odesa. Alte 19 persoane au fost date disparute. O persoana…

- Rusia a catalogat drept ”distructiva” decizia Statelor Unite de a trimite 3.000 de militari suplimentari in Europa de Est in contextul tensiunilor exacerbate intre Moscova si occidentali cu privire la Ucraina, transmite AFP. Viceministrul de externe rus, Alexandr Grusko, citat de agentia Interfax, a…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, dupa ședința CSAT, in care a fost analizata situația tensionata de la granița cu Ucraina, ca Romania trebuie sa se asigure ca este pregatita pentru orice scenariu posibil. Insa, țara noastra, ca membru al NATO, se bucura in prezent de toate garanțiile…