- Premierul albanez Edi Rama a dezvaluit ca a discutat cu Girgia Meloni despre cazul unui grup de turisti italieni care s-a ”evaporat” fara sa plateasca nota la restaurant in acest oras istoric, care face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO. ”Ea s-a strambat si a dat acest ordin ambasadorului: «platiti…

- Romanul din Italia care a ajuns in atentia autoritatilor din peninsula dupa ce a construit o bomba care a explodat, este acum in arest la domiciliu. Barbatul in varsta de 37 de ani, care si-a pierdut mainile si un ochi, in explozie, spune ca nu isi mai aminteste ce s-a intamplat si ca singurul motiv…

- Vești bune pentru romanii care au salariul minim pe economie. Premierul Marcel Ciolacu spune ca Romania nu poate continua cu impozitarea muncii in ritmul actual. Circa 40% din veniturile romanilor cu salariu minim pleaca catre bugetul de stat. Impozite mai mici la salariul minim Solutia pentru ca romanii…

- KF Tirana - Dinamo Batumi, meci contand pentru prima mansa a primului tur preliminar din Conference League, este programat, joi, 13 iulie, de la ora 21:00, pe Arena Kombetare, si va fi transmis in direct de site-ul superbet.ro (live stream).

- Surpriza neplacuta pentru Nationala de Fotbal U21 a Italiei. Ajunsi pe stadionul de Cluj, acolo unde au jucat meciul impotriva Frantei, fotbalistii din peninsula au ramas fara echipament. Italienilor li s-au furat 4 perechi de ghete chiar din vestiarul arenei. Alex Prunean, rFaptasii inca nu au fost…

- „Este inacceptabil și rușinos cat de lent progreseaza procesul de extindere a Uniunii Europene”, a declarat prim-ministrul Viktor Orban la Tirana, dupa ce a avut, vineri, o intalnire cu premierul albanez Edi Rama in timpul vizitei sale oficiale in Albania, Orban a afirmat ca Albaniei i-au trebuit 13…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat ca profesorii care au fost in greva nu vor fi sanctionati in niciun fel si nici nu au fost facute presiuni asupra lor sa revina la clase, insa nu vor fi platiti pentru zilele in care au protestat si nu au fost la scoala. Ligia Deca a fost intrebata de presa,…

- Premierul albanez Edi Rama a fost filmat in timp ce o saruta „cu pasiune”, aparent pe gat, pe șefa executivului italian, Giorgia Meloni, la summitul Comunitații Politice Europene, care a avut loc joi, 1 iunie, la Bulboaca, in Republica Moldova.