Ambasada Franţei la Kiev: „Să aveţi rezerve de apă, de hrană şi îmbrăcăminte călduroasă” Ambasada Frantei la Kiev i-a sfatuit pe cetatenii francezi din Ucraina sa aiba rezerve de apa, hrana si imbracaminte calduroasa in aceasta perioada, in care exista amenintarea unui eventual atac al Rusiei. “Va recomandam sa pregatiti rezerve de apa, de hrana si imbracaminte calduroasa, precum si sa va asigurati ca rezervorul masinii este plin sau chiar sa existe rezerve suplimentare”, se arata intr-un mesaj de pe site-ul ambasadei. Francezii sunt sfatuiti sa evite orice deplasare in Ucraina, nu doar pe cele neesentiale, si sa aiba grija ca actele lor de identitate sa fie falabile. Deocamdata,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

