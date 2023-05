Amazon.com şi-a optimizat reţeaua de livrare în urma pandemiei de Covid-19, mărind vitezele de livrare şi reducând costurile Retailerul online a declarat sambata ca a redus timpii de livrare, si-a remodelat sistemul de gestionare a inventarului, precum si capabilitatile de cautare, pentru a le arata clientilor articolele cele mai apropiate de ei, ceea ce a facut ca produsele sa atinga cu 12% mai putine puncte de contact inainte de a fi livrate. Intr-o perioada in care cererea consumatorilor slabeste, Amazon si alti comercianti cu amanuntul online au facut, de asemenea, eforturi pentru a reduce costurile pentru livrare si returnarile la domiciliu. Amazon a spus saptamana aceasta ca le ofera clientilor americani 10 dolari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dan Telsoianu, medicul din Iași, acuzat ca monta stimulatoare cardiace luate de la cadavre a fost eliberat. Masura a fost inlocuita cu cea a arestului la domiciliu, dupa ce, in luna februarie a acestui an au ieșit la iveala mai multe detalii cu privire la modul in care acționa medicul.

- Comunicatul comun spune ca Merck, prin intermediul uneia dintre subsidiarele sale, va plati 200 de dolari pe actiune pentru compania de biotehnologie specializata in produse pentru tratamentul bolilor imunologice. Pretul reprezinta o prima de 75% fata de pretul de inchidere de 114,01 dolari pentru o…

- CAS Constanta a deschis o perioada de contractare in intervalul 03.04.2023 13.04.2023 pentru incheierea contractelor pentru furnizare de servicii medicale de Ingrijiri medicale la domiciliu, pentru perioada Aprilie Iunie 2023.Furnizorii interesati vor transmite cererile pentru contractare insotite de…

- „Politica penala a statului se afla la o rascruce”, afirma ministrul Justiției, intr-un comunicat dat publicitații vineri, 24 martie. Catalin Predoiu, care a mai ocupat acest portofoliu de inca 4-5 ori, in Guvernele Tariceanu, Boc, Ungureanu și Orban – Cițu – Ciuca, este cel care a schimbat, impreuna…

- Un pachet de 19 servicii de stare civila a fost digitalizat și lansat in pilotare, incepind de astazi, 23 martie 2023, anunța Agenția de Guvernare Electronica. Astfel, cetațenii Republicii Moldova pot solicita acte de stare civila la distanța, indiferent de locul aflarii lor, in regim non-stop, utilizind…

- Aproximativ 200 de cazuri de COVID au fost depistate in județul Mureș, zeci de mureșeni fiind internați in spitale, doi dintre ei chiar la terapie intensiva. Doua focare au fost identificate la Spitalul Clinic Județean de Urgența și la Institutul Inimii din Targu Mureș. ”Principiul este acela de a lua…

- Pandemia de Covid-19 a aparut cel mai probabil in urma unui accident de laborator din China. Raport prezentat Casei Albe Departamentul de Energie al SUA a ajuns la concluzia ca pandemia de Covid-19 a aparut cel mai probabil in urma unui accident de laborator din China. Informația apare intr-un raport…

- Membrii organizatiei Reteaua de Solidaritate, care reuneste profesionisti din mai multe domenii din diaspora si din tara, inclusiv din cel medical, cer Colegiului Medicilor din Romania sa ia o „pozitie oficiala ferma” si sa dispuna masuri pentru a „preveni transmiterea informatiilor false”, dupa ce,…