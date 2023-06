Stiri pe aceeasi tema

- Amazon.com discuta cu mai multi furnizori de telecomunicatii pentru a oferi servicii de telefonie mobile la pret redus sau, eventual, gratuit abonatilor Prime din SUA, a informat vineri Bloomberg News, citand persoane familiare cu problema, conform news.ro.Cea mai mare companie de comert electronic…

- Liderii țarilor membre NATO urmeaza sa aprobe, la summit-ul programat in luna iulie, in Lituania, planuri militare secrete care vor detalia, pentru prima data dupa Razboiul Rece, modul in care alianța ar raspunde unui atac rusesc, scrie presa romana , cu referire la Reuters.

- Președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, a declarat marți, 16 mai, ca președintele rus Vladimir Putin și cel ucrainean Volodimir Zelenski vor primi o misiune africana pentru a discuta despre un posibil plan de pace, relateaza Reuters.„Discuțiile mele cu cei doi lideri au demonstrat ca amandoi sunt…

- Premierul israelian Benyamin Netanyahu a promis joi seara un raspuns militar ferm, la cateva ore dupa ce asupra Israelului au fost trase din Liban peste 30 de rachete, tiruri atribuite militantilor palestinieni, relateaza AFP si Reuters, citate de news.ro."Ii vom lovi pe dusmanii nostri si ei vor…

- Primaria Focșani va elimina cablurile de comunicații de pe stalpii de iluminat public din municipiu. Primarul Cristi Misaila a anunțat, ieri, ca prin proiectul „Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat in Municipiul Focșani” vor fi amplasați 1.056 stalpi noi de iluminat public,…

- Ministrii Transporturilor din Cehia, Germania, Italia, Polonia, Romania, Ungaria si Slovacia se intalnesc luni pentru a discuta schimbarile propuse la normele de poluare pentru autovehicule, cunoscute sub denumirea Euro 7, pe fondul unei dispute cu privire la strategia blocului comunitar de tranzitie…

- Marea Britanie risca sa ramana in urma in cursa producerii de vehicule electrice (EV) daca nu raspunde urgent initiativelor pe scara mare adoptate de Statele Unite si Uniunea Europeana, a avertizat luni Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din Regatul Unit (SMMT), transmite Reuters.

- ”Online News Act” sau proiectul de lege C-18 al Camerei Comunelor, introdus in aprilie anul trecut, a stabilit reguli pentru a forta platforme precum Meta si Google, parte a grupului Alphabet, sa negocieze oferte comerciale si sa plateasca editorii de stiri pentru continutul lor.”Un cadru legislativ…