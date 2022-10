Stiri pe aceeasi tema

- Ne luptam in continuare cu facturile sau incepem sa economisim cu ajutorul dispozitivelor smart? Aceasta-i intrebarea care ii impinge pe romani sa se modernizeze mai rapid. Vanzarile de gadgeturi smart pentru locuinte au crescut cu 50 de procente de cand a inceput sa se scumpeasca energia. The post…

- Intr-un anunt care insoteste o actualizare a raportului Tracking Clean Energy Progress (TCEP), AIE a spus ca exista “semne incurajatoare de progres intr-un numar de sectoare”, dar a avertizat ca sunt necesare ”eforturi mai puternice” pentru a pune lumea ”pe calea atingerii emisiilor nete zero” pana…

- Au aparut noi imagini de la petrecerea in care tinerii liberali au injurat PSD-ul. De data aceasta, cei de la Tineretul Național Liberal au cantat in cor: „Ale, ale, cine e cu PSD, sa le … mamele!”. Tinerii liberali care au participat la Școala de Vara a partidului de la mare au facut o petrecere la…

- Au fost vandute un total de 41.698 de masini noi, a spus AEB, in scadere fata de peste 110.000 in august 2021. Industria auto din Rusia, dependenta in mare masura de investitiile straine, lanturile de aprovizionare si piese de schimb, a fost lovita de sanctiunile occidentale impuse Rusiei ca raspuns…

- Livrarile avioanelor cu fuselaj larg au fost suspendate in mare parte in ultimii doi ani, deoarece autoritatile de reglementare si Boeing au analizat o serie de defecte de fabricatie. ”Boeing a facut modificarile necesare pentru a se asigura ca 787 Dreamliner indeplineste toate standardele de certificare”,…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a declarat ca vicecampioana este interesata de jucatorii David Miculescu de la UTA si Alexandru Isfan de la FC Arges, dar a subliniat ca transferurile nu sunt perfectate. „Ar putea aparea zilele astea si un jucator nou… sper ca in aceste zile sa facem unul-doua…

- Desi analistii au remarcat ca aceste companii nu sunt complet imune la factorii economicei negativi, ei au spus ca este improbabil ca reducerea cheltuielilor consumatorilor sa trimita aceste firme pe pierderi, considerandu-le ca fiind ”intotdeauna de incredere pentru a contracara tendinta”. Actiunile…

- Pfizer a inregistrat venituri de 27,7 miliarde de dolari, in crestere cu 47% fata de aceeasi perioada a anului trecut si cele mai mari vanzari trimestriale consemnate vreodata. Compania farmaceutica a raportat un profit net de 9,9 miliarde de dolari, mai mare cu 78% fata de cel din al doilea trimestru…