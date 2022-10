Amazon va investi 970 de milioane de dolari în vehicule electrice pentru flota europeană Amazon a anunțat ca intenționeaza sa cheltuiasca 1 miliard de euro, adica 972 de milioane de dolari, pe vehicule electrice pentru flota sa europeana. Investiția ar urma sa creasca flota companiei la cel puțin 10.000 de furgonete electrice de livrare pana in 2025, fața de cele 3.000 pe care le opereaza deja, și la peste 1.500 de camioane electrice pe distanțe lungi. Aceasta face parte din obiectivul Amazon de a produce emisii nete de carbon zero pana in 2040, noteaza CNN. Amazon a declarat ca se așteapta, de asemenea, sa livreze mai multe colete prin intermediul bicicletelor de transport electronic… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

