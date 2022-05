Amazon lansează o nouă versiune a tabletei Fire 7 Amazon spune ca noua versiune de Fire 7, care foloseste vechiul design, va fi cu 30% mai rapida decat cea anterioara, un rol in acest sens jucandu-l dublarea cantitatii de memorie RAM, de la 1GB la 2GB. Autonomia ar trebui sa fie si ea mai mare cu 40%, conform companiei americane, care estimeaza ca aceasta va functiona 10 ore cand este folosita pentru navigare web si video. Cu aceasta ocazie, Fire 7, la fel ca si cea mai noua versiune de Kindle, trece la o conexiune USB-C, renuntandu-se la vechiul micro-USB. In pachet este inclus si un incarcator, insa acesta este de doar 5W, ceea ce inseamna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

