Comisia Europeana, bratul executiv al UE, a anuntat marti ca Amazon si-a luat o serie de angajamente pentru a aborda acuzatiile conform carora compania foloseste datele vanzatorilor independenti in avantajul sau. Autoritatea de reglementare si-a exprimat ingrijorarea cu privire la rolul dublu al Amazon, atat ca piata, cat si in calitate de concurent pentru comerciantii care vand pe platforma sa. Amazon, la randul sau, spune ca este un facilitator pentru intreprinderile mici din regiune. In noiembrie 2020, Comisia a emis Amazon o declaratie de obiectii cu privire la utilizarea ”sistematica” a datelor…