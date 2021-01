Stiri pe aceeasi tema

- Amazon.com Inc a anuntat marti ca a achizitionat 11 avioane Boeing 767-300 de la companiile aeriene Delta Air Lines si WestJet Airlines, pentru a-si accelera si majora capacitatea de livrare, in contextul cresterii comenzilor online, ca urmare a pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit AP si…

- Airbus nu a vandut niciun avion nou in noiembrie, a patra luna in care inregistreaza o astfel de contraperformanta de cand au fost introduse masurile de izolare, in martie, pe fondul scaderii semnificative a cererii, ca efect al pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit Reuters si site-ul cityam.com,…

- In schimb, grupul aeronautic european a livrat 64 de aeronave in noiembrie, catre 31 de clienti, astfel incat totalul avioanelor livrate in acest an a ajuns la 477. Livrarile includ sapte modele A350, avioane mari, destinate curselor pe distante lungi, si 56 de aeronave cu un singur culoar. In octombrie,…

- In timp ce mulți scriitori se chinuie sa-și vanda romanele cu sute de pagini scrise, o carte a devenit bestseller in Italia, cu toate ca are numai pagini albe. Cartea, care este teoretic despre liderul italian al opozitiei Matteo Salvini, este in topul vanzarilor pe Amazon.

- Peste 100 de angajați ai Tarom au plecat voluntar, iar perioada in care oamenii pot opta pentru o astfel de retragere a fost extinsa, a anunțat marți ministrul Transporturilor Lucian Bode, care a facut bilanțul unui an de guvernare. Compania iși va reduce numarul angajaților cu circa 600 de persoane,…

- Zeci de permise de conducere false, provenite dintr-o țara africana, au fost preschimbate in Romania in mai multe județe din țara. Cei interesați de dobandirea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice plateau sume cuprinse intre 2.000 si 3.000 euro.