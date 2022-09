Stiri pe aceeasi tema

- Amazon a tinut un eveniment important in aceasta saptamana, iar in cadrul sau a anuntat cateva produse interesante. Cel mai atractiv a fost cu singuranta noul Kindle cu stylus , dar nu au lipsit nici boxele inteligente cu Alexa, precum noile modele compacte Amazon Echo: Echo Dot, Echo Dot with Clock…

- Pe 6 octombrie Google va prezenta telefoanele Pixel 7 , alaturi de un ceas Google Pixel Watch. Azi apare pretul sau, variantele de culoare si specificatiile terminalului. Produsul va sosi pe negru, argintiu si auriu. Este primul ceas Google din seria Pixel si va aduce un design minimalist. Aflam ca…

- Xiaomi nu se multumeste doar cu modelele Xiaomi 12S si acum ne pregateste si unele Xiaomi 12T, care se vor lansa chiar saptamana viitoare. Ele nu au fost lipsite de scapari si ne intereseaza in particular XIaomi 12T Pro, deoarece el va aduce o camera de 200 de megapixeli. Exista si o teorie care spune…

- BCR introduce funcționalitatea de retragere a numerarului in euro de la bancomate. Retragerile vor fi disponibile incepand din luna septembrie la aproximativ 100 de ATM-uri din intreaga țara, urmand ca, pana la finele anului, peste 300 de aparate din rețeaua BCR sa ofere aceasta facilitate. Facilitatea…

- Apple a lansat oficial seria de smartphone-uri iPhone 14, care include o varianta Plus cu ecran cu diagonala de 6,7” și același procesor de anul trecut, A15. Modelul standard, iPhone 14, are display cu diagonala de 6,1”. Telefoanele vin cu sistem de racire mai avansat, au in continuare notch și un strat…

- Huawei a avut multa treaba pe 6 septembrie, zi in care a lansat 4 telefoane Mate 50 , dar si o tableta 2 in 1, Matebook Go E. Pe langa acestea a vazut lumina zilei si telefonul Huawei nova 10z, care are un design tineresc si cool si dotari midrange destul de atractive. Credeam ca dupa nova 10 si nova…

- GoPro nu mai e de ceva vreme singura pe piata camerelor de actiune sau a celor cu captura la 360 de grade. Insta360 X3 este urmatorul rival, care vine cu un ecran tactil mai mare decat predecesorul si o functie pre-record noua. Va debuta pe 8 septembrie. Produsul renunta la particula „One” din nume…

- Sunteți nevoiți sa folosiți un dress code business la locul de munca sau la diferite evenimente? Pe langa hainele adecvate unui astfel de context, la fel de importante sunt și accesoriile.Descopera ce accesorii se potrivesc la o ținuta business, din randurile de mai jos.Pantofii potrivițiCele…