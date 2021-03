Amazon angajează 500 de persoane în România Compania Amazon va deschide trei noi birouri in Romania, la Timisoara si Iasi, iar pana la finalul anului intentioneaza sa creeze 500 de noi locuri de munca. Potrivit unui comunicat, echipa Amazon din Romania a ajuns sa numere peste 2.500 de angajati. “Compania se pregateste sa adauge pana la finalul anului inca 500 de roluri permanente disponibile in birourile sale din tara si intentioneaza sa deschida un nou birou in Timisoara si altele doua in Iasi. Biroul din Timisoara, planificat sa se deschida in trimestrul al doilea al anului (T2/2021), se va concentra pe linia Amazon Devices, ce va include… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

