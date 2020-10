Stiri pe aceeasi tema

- ActiunileApple, Microsoft, Amazon.com si Alphabet, care au sustinut redresarea pietei de la minimele atinse in martie, au fost vineri printre cele mai mari frane pentru S&P 500 si Nasdaq. Vineri a marcat expirarea trimestriala a optiunilor de actiuni americane, a contractelor futures pentru actiuni…

- Inca o zi de cosmar pe bursele americane, cu scaderi dure. In frunte sunt companiile de tehnologie, cele care au cazut cel mai tare ieri. In urma corectiei de ieri, companiile reunite in acronimul FANGMAN - adica Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon si Nvidia au pierdut 500 de miliarde…

- Google, la bani marunți in Europa. Țara din UE care controleaza conturile gigantului american, pentru a stabili daca și-a platit taxele Autoritatile fiscale daneze au inceput sa verifice conturile Google din Danemarca pentru a stabili daca gigantul de tehnologie are vreo datorie fiscala, a anuntat luni…

- Bank of America: Giganții tehnologici americani sunt mai valoroși decat intreaga piata de capital din Europa. Companiile care valoreaza peste 9 trilioane de dolari Companiile americane de tehnologie au in prezent o capitalizare bursiera mai mare decat intreaga piata europeana, arata o analiza realizata…

- ​Pentru foarte multe companii din lume ultimele cinci luni au fost cele mai grele, dar nu și pentru super-giganții din tehnologie Un exemplu care i-a uimit chiar și pe cei care se pricep este Apple care și-a dublat valoarea de piața în mai puțin de cinci luni. Este o realizare, mai ales ca Apple…

- Capitalizarea Apple a atins acest prag la ora 11 a.m. ET, cand pretul actiunilor a urcat la 467,77 dolari pe unitate. Apple aobtinut prima oara o capitalizare de 1.000 de miliarde de dolari pe 2 august 2018. Analistii de pe Wall Street au anticipat pe scara larga ca producatorul iPhone va deveni prima…

- Analiza: Pandemia a accelerat dezvoltarea digitala a lumii cu cel putin doi ani. Marii caștigatori ai crizei sunt gigantii din tehnologie, ale caror profituri au explodat Miscarea spre digitalizare, lucrul la distanta, comenzile online si utilizarea resurselor IT de tip cloud au explodat profiturile…

- Lucrul la distanța, comenzile online și utilizarea resurselor IT de tip cloud au dus la explozia profiturile companiilor Big Tech cum sunt Amazon, Facebook, Google și Microsoft, potrivit unei analize XTB Romania.Giganții din tehnologie au ieșit caștigatori, la nivel de grup, cu toate ca intre…