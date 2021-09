Cel mai mare retailer online din lume a marit salariul mediu de pornire de la nivelul lunii mai, de circa 17 dolari pe ora. Amazon ofera la angajare bonusuri de 3.000 de dolari, in multe centre ale sale, a declarat Bozeman, suma fiind de trei ori mai mare comparativ cu trei luni in urma. Salariile mai mari arata modul in care angajatorii mari incearca sa atraga lucratorii, pe o piata a muncii tot mai competitiva. Numarul americanilor care cauta locuri de munca a scazut, in timp ce oferta a atins un nivel record odata cu redeschiderea economiei americane. Bozeman a atribuit majorarea salariilor…