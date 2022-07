Stiri pe aceeasi tema

- Amazon a dezvaluit primul sau robot mobil, complet autonom, care poate muta carucioare grele și poate lucra in siguranța alaturi de oameni, scrie CNN . Compania susține ca robotul nu va inlocui angajații umani, dar, in schimb, va ajuta la imbunatațirea standardelor de siguranța și a condițiilor de munca…

- Sindicatele personalului navigant al Ryanair din Belgia, Spania, Portugalia, Franta si Italia au anuntat greve in weekend, iar echipajele din Spania vor face din nou greva pe 30 iunie si 1-2 iulie. ”Mai putin de 2% din cele 9.000 de zboruri ale Ryanair care au operat in acest weekend (24/25/26 iunie)…

- Vorbind la un eveniment gazduit de Bloomberg marti, Musk a spus ca Tesla isi va reduce forta de munca salariata cu 10% in urmatoarele trei luni, in timp ce va creste numarul de angajati cu ora. Un articol publicat de Reuters la inceputul acestei luni relata ca Musk a vrut sa reduca 10% din locurile…

- Divizia din Statele Unite a Mercedes-Benz recheama 292.000 de vehicule ML, GL si R-Class, fabricate intre 2006 si 2012, din cauza problemelor de franare, indemnand proprietarii inceteze imediat sa le mai conduca, transmite Reuters. Administratia Nationala pentru Siguranta Traficului pe Autostrazi (NHTSA)…

- Autoritațile centrale și locale nu vor mai putea folosi soluții de securitate cibernetica realizate de companii sau persoane din Rusia, scrie Profit.ro , care citeaza un document oficial. Vor fi interzise produse precum antivirușii, programele antimalware și firewall, iar in acest sens va fi realizata…

- Compania americana Moderna anunta ca a depus la Agentia pentru alimente si medicamente din Statele Unite (FDA) o cerere privind autorizarea vaccinului sau anti-COVID pentru copii cu varste sub 6 ani. „Nu exista niciun alt vaccin, nicio alta terapie, pe care acesti copii mici sa o poata avea. Daca vor…

- Mercedes-Benz a lansat marti al doilea SUV al sau integral electric, EQS, un vehicul cu o autonomie de 660 km care va fi produs in America si va fi pus in vanzare pana in toamna, transmite Reuters, citata de News.ro. Productia EQS va incepe anul acesta la fabrica Mercedes-Benz din Tuscaloosa, Alabama.…

