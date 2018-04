Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai importanti actori ai filmului american din anii ’40, care si-a castigat faima jucand roluri de gangster, a avut origini romanesti. Edward G. Robinson s-a nascut pe 12 decembrie 1893 la Bucuresti, intr-o familie de evrei. Robinson a fost singurul actor cu origini romanesti care a…

- Incendiul a avut loc in noaptea de joi spre vineri, in cladirea din Harlem, New York, unde aveau loc filmarile pentru cel mai recent lungmetraj regizat de Norton. Potrivit Mediafax, focul a pornit de la subsolul cladirii. 200 de pompieri, cu 44 de masini speciale, au venit sa stinga incendiul,…

- Vesti proaste pentru marile companii digitale, precum Facebook, Alphabet (proprietarul Google), Twitter sau Amazon. Potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi prezentat saptamana viitoare, pe 21 martie, ele ar putea sa fie impozitate cu 3- din veniturile brute in tara de unde provin utilizatorii.…

- "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj, la cea de-a 90-a editie a galei Academiei de film americane, care a avut loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

- Comisia Europeana vrea sa impoziteze marile companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt utilizatorii, nu de cel al sediului, cu o cota cuprinsa intre 1 si 5%. Proiectul de document are obiectivul cresterii gradului de impozitare…

- Papa Francisc este subiectul unui documentar al realizatorului german Wim Wenders care va fi lansat in mai in SUA si in care se vorbeste despre univers si viata in general, au anuntat producatorii acestui film coprodus de Vatican, relateaza joi AFP. Scris si realizat Wim Wenders, regizor de trei ori…

- NBC este compania care a difuzat meciul Super Bowl pentru un public televizat care numara peste 100 de milioane de oameni, iar anul acesta, Amazon, Netflix si HBO au platit pentru reclamele difuzate, in timpul meciului, 20 de milioane de dolari, relateaza Business Insider. Netflix a cheltuit…