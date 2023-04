Stiri pe aceeasi tema

- Triunghi amoros la un post de poliție din Argeș, unde scandalul a capatat proporții in noaptea de joi spre vineri. Sotul inselat a sunat la 112, spunand ca femeia s-a incuiat in birou cu șeful de post. Amantlacul s-ar fi petrecut la Postul de Politie din Schitu Golesti. Noaptea trecuta a apelat la 112…

