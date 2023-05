Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor de la furnizorul de cripto-analitica CoinGlass, din cele aproximativ 19 milioane de Bitcoin aflate in circulație in prezent, 1,89 milioane din aceste BTC - in valoare de 50,7 miliarde USD - sunt deținute pe bursele centralizate majore, cum ar fi Binance și Coinbase, conform cointelegraph.com.In…

- Un avion rusesc de lupta a provocat, in cursul zilei de marți, prabușirea unei drone MQ-9 Reaper a Forțelor aeriene americane deasupra Marii Negre, potrivit unui oficial american citat de CNN. Drona a decolat marți dimineața de la o baza din Romania, iar singura care gazduiește astfel de aparate este…

- Un avion rusesc de lupta a provocat, in cursul zilei de marți, prabușirea unei drone MQ-9 Reaper a Forțelor aeriene americane deasupra Marii Negre, potrivit unui oficial american citat de CNN. Drona a decolat marți dimineața de la o baza din Romania, iar singura care gazduiește astfel de aparate este…

- Rompetrol Rafinare, companie controlata de grupul kazah de stat KazMunayGas ce administreaza rafinariile Petromidia si Vega Ploiesti, a trecut pe profit si a realizat un rezultat net de 90,34 milioane dolari in 2022, de la pierderi de 186,78 milioane dolari in 2021. Cifra de afaceri bruta s-a ridicat…

- Cifra de afaceri bruta s-a ridicat la 6,57 miliarde dolari, in crestere cu 42%, de la 4,61 miliarde dolari in 2021. ”Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, a inregistrat, in 2022, o imbunatatire a indicatorilor financiari, ca urmare a marjelor de rafinare europene mai mari…

- Statele Unite vor anunta vineri, 24 februarie, un ajutor de 300 de milioane de dolari pentru Republica Moldova, in parte pentru a ajuta Chisinaul sa scape de dependenta energetica fata de Rusia.Totodata, SUA vor acorda un ajutor de 250 de milioane de dolari destinat consolidarii infrastructurii…

- Statele Unite vor anunta vineri, 24 februarie, un ajutor de 300 de milioane de dolari pentru Republica Moldova, pentru a ajuta Chisinaul sa scape de dependenta energetica fata de Rusia, potrivit informațiilor Reuters . Ajutorul ar urma sa fie anuntat de administratorul Agentiei americane pentru Dezvoltare…