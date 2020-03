Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat ca in sedinta de Guvern care va avea loc maine, 26 martie, va fi adoptata o ordonanta de urgenta care va permite companiilor si persoanelor fizice care au de suferit din cauza coronavirusului sa primeasca o amanare a platii ratelor la banci.„Este o decizie…

- Guvernul vrea sa aprobe printr-o Ordonanta de Urgența amanarea platii ratelor pentru o perioada mai apropiata de șase luni. Anunțul a fost comunicat de ministrul Finanțelor, Florin Cițu la...

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a vorbit marti seara despre amanarea ratelor bancare, in conditiile in care este de asteptat ca un milion de oameni sa intre in somaj, sugerand ca trebuie schimbat regulamentul BNR, pentru ca altfel bancile vor trebui sa suporte niste costuri.

- ”Ne-am pregatit pentru mai multe scenarii, dupa cum stiti, am asigurat finantarea Romaniei, pensii, salarii, ajutoare sociale, totul este deja asigurat pentru ca am imprumutat in prima parte a anului si am facut bine ca am facut acest lucru, pentru ca deja au inceput sa creasca dobanzile peste tot…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat sambata seara, la Digi24, ca se afla in discuții cu mediul bancar pentru ca cetațenii care au rate la banci sa poata plati cu intarziere, date fiind dificultațile generate de criza epidemiei de...

- Marți, incepand cu ora 12.00, primul audiat este Florin Cițu, ministrul demis de Finanțe din Guvernul anterior al lui Ludovic Orban, propus pentru un nou mandat. Ministrul Finantelor a venit fara premierul Ludivic Orban la audieri. Acesta și-a inceput pledoaria anunțand ca va spune ce au facut…