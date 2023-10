Stiri pe aceeasi tema

- FOTO | De la vizionarea unui meci de polo, la doua premii individuale caștigate intr-un singur campionat: Povestea Amaliei Novacean, o tanara sportiva din județul Alba FOTO | De la vizionarea unui meci de polo, la doua premii individuale caștigate intr-un singur campionat: Povestea Amaliei Novacean,…

- Cu doar partu puncte acumulate, dupa disputarea a trei etape de campionat, alb negrii se indeparteaza, incet și sigur de obiectivul declarat, promovarea la finele aceste ediții de campionat in Liga a 2-a. Astazi, pe Stadionul Comunal din Galtiu, s-a consumat un nou moment penibil pentru alb negrii,…

- CSM Unirea Alba Iulia a obținut prima victorie din acest sezon de Liga a 3-a, pe „Cetate”, scor 3-2 (2-1) in fața celor de la ACS Targu Mureș. O victorie la limita obținuta greu, insa muncita pana in ultimul minut de joc. Pentru CSM Unirea Alba Iulia au marcat Indrei, in minutele 10 și 80 […] The post…

- Alexandru Sibișan, judoka legitimat la CS Unirea Alba Iulia și CSM Pitești, a obținut o performanța remarcabila la Jocurile Francofoniei, caștigand medalia de aur la categoria de greutate – 90 de kilograme. Competiția s-a desfașurat pe continentul african, la Kinshasa, in Republica Democratica Congo,…

- CS Universitatea Alba Iulia, gazda in duelul albaiulian din Cupa Romaniei la fotbal, s-a impus cu 5-0 (2-0) in fața Unirii Alba Iulia, echipa ce are ca obiectiv declarat, in acest sezon, promovarea in Liga a 2-a. Vasinc (5) a deblocat tabela din centrarea lui Kilyen. Pintea (42) a stabilit scorul la…

- CSM Unirea Alba Iulia, formație aflata in cantonament centralizat la Campulung Muscel, a pierdut cu scorul de 0-1 (0-0) meciul de verificare disputat cu Vedița Colonești (Olt), primul comanda lui Stelian Gherman. Un test disputat pe un teren tare, in care antrenorul unirist a folosit intregul lot avut…

- Miercuri, 2 august, la ora 17.30, in primul tur al Cupei Romaniei, cele 4 echipe din Alba vor evolua dupa cum urmeaza: CS Universitatea Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia (la Galtiu, „alb-negrii” vor miza pe echipa secunda), CS Ocna Mureș – Sanatatea Cluj (debutul lui Romeo Arinar) și FC Avrig (Sibiu,…

- CSM Unirea Alba Iulia a plecat in cantonament centralizat la Campulung Muscel, pe ultima suta de metri ivindu-se surprize in totul „alb-negrilor”: portarul Alexandru Stoian (portar, 2005) și Vladuț Stanciu (atacant, 2005), ambii de la Dinamo București, asta deși oficialii uniriști ii așteptau pe Niakate…