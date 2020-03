Stiri pe aceeasi tema

- Katy Perry a confirmat ca ea si logodnicul sau, actorul Orlando Bloom, asteapta primul lor copil, informeaza Press Association. Cantareata americana, in varsta de 35 de ani, a dezvaluit fericita veste in videoclipul muzical care insoteste cel mai recent single al sau, "Never Worn White". Melodia pare…

- Iana este vânzatoare la unul dintre magazinele din Capitala. E divorțata de 3 ani și are de crescut doi copii, iar pe pensia alimentara a ”fostului” nu se poate baza. Așa ca i-a cerut șefei sa-i dea și ture în weekend pentru ca are nevoie de bani. Iana este unul din cele peste…

- Ziua de 27 ianuarie marcheaza eliberarea lagarelor de concentrare naziste si sfarsitul Holocaustului in care 6 milioane de evrei au fost ucisi de catre regimul nazist, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Evreii, sinti, roma si alte grupuri au fost tinte vii ale nazistilor, iar Auschwitz a devenit…

- Dupa doua alunecari masive de teren, locuitorii din Cumpana așteapta cu infrigurare un nou dezastru. Lucrarea de la Cumpana era de urgența, mai ales ca vorbim de Canalul Dunare-Marea Neagra, obiectiv de interes național. Banii s-au ratacit intre doua guverne, iar lucrarile sunt la 10%, deși ar fi trebuit…

- Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu sunt impreuna de 10 ani și au o fetița, pe nume Petra, in varsta de aproape 3 ani. Daca la inceput relația lor parea imposibila, iata ca cei doi au dat dovada de multa rabdare, ințelegere și compatibilitate pe toate planurile, iar astazi sunt unul dintre cele mai…

- Europa libera a solicitat partidelor și candidaților din turul al doilea la alegerile prezidențiale din Romania, situația cheluielilor electorale. Doar PNL a raspuns, PSD refuzand sa raspunda la solicitare deși este vorba despre bani publici, obținuți de la stat prin subvenții și decontari ale cheltuielilor…

- „Sunt Bogdan R., cetațean al municipiului Cluj-Napoca, și doresc sa va aduc la cunoștința o situație proasta, legata de drumul Savadisla – Baișoara. Lumea trebuie sa fie informata, iar cei care au cauzat aceste probleme sa iasa la iveala. Este o situație revoltatoare!”, se arata…

- Angajații ITM din Alba și din țara nu și-au primit salariile in aceasta luna. In contul instituției au fost virate doar sume parțiale, ce nu ajung pentru plata integrala a salariului aferent lunii noiembrie. Inspectorul șef ITM Alba, Izabella Ursaleș, a precizat pentru Alba24 ca salariile ar fi trebuit…