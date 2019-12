Stiri pe aceeasi tema

- Prima confruntare pe echipe a clasat cel mai iubit show culinar ca lider detașat de piața pe toate categoriile de public, in intervalul 19.59-23.51 in care a fost difuzat. Cei din fața micilor ecrane au urmarit cu sufletul la gura desfașurarea primei lupte culinare a bucatarilor aleși in cel de-al șaptelea…

- In ediția a 4-a din Antinalent, urmarim cea mai "delicioasa" emisiune prodiata, Chefi cu sau fara cuțite! Incredibil cat de mult ne place tuturor aceasta emisiune! Actorii joaca excepțional și merita sa fie urmariți!

- S-au purtat lupte grele la bancurile de lucru "Chefi la cuțite", sezonul 7, nu doar intre aspirații pentru un loc in echipele celor trei chefi, ci și intre ei, caci au gatit pentru a caștiga. Celebrele amulete și-au gasit repede locul, in funcție de cel mai bun preparat votat la fiecare ediție de un…

- Mirela Banias, fosta concurenta la Insula Iubirii, si-a incercat norocul la Chefi la cutite, dar nu singura, ci alaturi de tatal ei. Mirela si Mirel Banias au gatit un preparat special, cu carne de vanat, cu care au reusit sa ii impresioneze pe chefi.

- Imagini inedite au fost difuzate, luni seara, la „Chefi la cuțite”. Un moment in memoriam l-a infațișat pe Razvan Ciobanu, care venise la emisiune in calitate de concurent, cu doar cateva zile inainte de a sfarși in cumplitul accident care a șocat o țara intreaga.

- Anca Mihailescu este "Gazda Perfecta" pentru Florin Vasilescu, Ioana Popescu, Diana Constantin, Cristian Pascalau. Printre invitați se remarca nimeni alta decat Diana Constantin, fosta concurenta de la "Insula Iubirii"!

- Jurizarile pe nevazute ale sezonului 7, Chefi la cuțite, continua diseara, de la 20:00, pe Antena 1, intr-o noua ediție savuroasa și pline de surprize. Pe langa personaje unice și farfurii ce vor crește nivelul competiției in bucataria Chefi la cuțite, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu…

- Chefi la cuțite, premiera sezonului 7. "Chefi la cuțite" a strans, in acest sezon, cei mai mulți candidați in etapa audițiilor pe nevazute, toți uniți de aceeași pasiune pentru gatit. Printre ei, Dan Florea, un pensionar din Bucuresti, colonel in rezerva si doctor in stiinte militare.