Stiri pe aceeasi tema

- In reality show-ul ”La Famiglia”, Amalia Bellantoni nu ascunde partea lipsita de ”glamour” a vieții sale. Vedeta și soțul sau sunt proprietarii unei ferme, iar blondina a aratat publicului care sunt atribuțiile ei de zi cu zi. Se pare ca munca de jos nu ii este straina blondinei.

- Amalia Bellantoni a primit echipa de filmare in casa ei și nu numai, iar reality show-ul ”La Famiglia” o arata pe vedeta intr-o ipostaza nemaivazuta pana acum, cea de patroana. In cadrul emisiunii difuzate la Antena Stars s-a vazut cat de dura este blondina cu angajații sai.

- Amalia Bellantoni, care s-a remarcat la manifestatiile organizate de Diana Sosoaca purtand o tigaie pe cap, a primit emisiune la Antena Stars, post in cadrul trustului Intact al lui Dan Voiculescu. Bellantoni, patroana a unui restaurant din Capitala, s-a remarcat la manifestatiile din Capitala alaturi…

- Avem reacția exlclusiva a Biancai Dragușanu, dupa ce Iulia Salageana a acuzat-o ca i-a spart contul de Instagram. Vedeta a marturisit ca o va da in judecata pentru denigrate și ca acum vorbește cu avocatul in acest sens.

- Rica Raducanu se afla intr-o stare extrem de proasta. Vedeta trece prin clipe ingrozitoare și risca sa moara. Portarul legenda al Rapidului are mari probleme de sanatate, la cei 75 de ani. Fostul rapidist are dureri crunte la genunchi, iar situația s-a agravat, in loc sa se amelioreze. Mai mult, Rica…

- In urma cu puțin timp, Roxana Nemeș a postat un videoclip pe rețelele de socializare in care a explicat, autoironica și intr-o nota de amuzament, de ce nu iși face tatuaje. Ei bine, artista a subliniat faptul ca mașinile scumpe nu au autocolante lipite, așa ca nu ar avea niciun motiv sa iși faca astfel…

- Oana Roman este extrem de activa pe rețelele de socializare, iar acum, in mediul online a rabufnit la adresa colegilor și colegelor din lumea mondena. Vedeta scoasa din minți, cu lacrimi in ochi, a avut un atac dur in ceea ce ii privește pe influencerii din Romania. Iata ce le reproșeaza partenera de…

- Liviu Varciu le bate obrazul invitatilor de la botezul fiului sau, eveniment care a avut loc luna trecuta! Acesta spune ca invitații au fost cam zgarciți cu darul și ar fi ieșit pe minus. Prezentatorul si partenera sa de viata Anda Calin au dat o mare petrecere pentru a sarbatori... The post Liviu Varciu,…