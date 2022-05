Stiri pe aceeasi tema

- Familia este totul pentru Cardi B, iar ultima imagine pe care a postat-o pe rețelele de socializare este dovada vie in acest sens. A incarcat o imagine rara cu membrii familiei sale, deși nu iși expune prea mult copiii pe Internet, in ultima vreme. Bineințeles, Cardi B și-a numit membrii familiei ”diamantele”…

- Jorge și familia lui au plecat intr-o vacanța in Franța, la Disneyland Paris, dupa ce David, fiul lor, a implinit cinci anișori. Artistul a avut parte de o surpriza mai puțin placuta. Iata ce au pațit aceștia!

- Bianca Dragușanu a avut parte de o surpriza astazi, dupa ce a fost la o banca din București. Vedeta s-a prezentat pentru a verifica un cont, insa a ramas șocata cand a aflat de ce nu poate scoate banii. Intreaga intamplare a impartașit-o cu fanii care o urmaresc pe rețelele de socializare. Bianca Dragușanu,…

- Codin Maticiuc a povestit pe internet in ce postura s-a aflat, la un moment dat, cu un livrator din București. Vedeta a spus ca acela a fost momentul care l-a impins ca in 2022 sa renoveze secția de pediatrie de la mai multe spitale. El a povestit cum cum a fost profund impresionat de un […] The post…

- Adina Halas și-a ingrijorat fanii cu noile vești. Fosta concurenta de la ,Bravo, ai stil’ are probleme de sanatate chiar dupa terminarea show-ului de moda. De ce a avut aceasta nevoie dupa ce proiectul de la Kanal D a ajuns la final? „Vorbim despre sanatate”, marturisește aceasta. Ce se intampla cu…

- Oana Roman impreuna cu partenerul ei de viața și fiica lor se bucura de o vacanța departe de Romania. Vedeta este foarte activa in mediul online și impartașește cu urmaritorii sai fiecare moment din viața sa, iar de aceasta data le-a dezvaluit locația exclusivista pe care a ales-o pentru familia ei.

- Oana Roman a fost plecata la munte in weekend alaturi de fiica sa, insa aceasta a avut numai probleme. Vedeta le-a spus fanilor de pe Instagram ca a intampinat mai multe situații și ca nu au fost zile tocmai bune pentru ea.