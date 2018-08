Stiri pe aceeasi tema

- Primul set de sancțiuni americane impotriva Iranului au intrat in vigoare marți, la ora 04.00 GMT (07.00 ora Romaniei), urmand ca o noua serie de interdicții sa fie aplicate in noiembrie. Iranul a respins până în ultimul moment oferta preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump,…

- Marea Britanie si Statelor Unite ale Americii vor incerca sa aprofundeze cooperarea dupa Brexit, afirma premierul britanic, Theresa May, dupa intalnirea pe care a avut-o la Londra cu presedintele american, Donald Trump.Theresa May s-a intalnit vineri, in resedinta de vara de la Chequers, cu…

- Rusia va face tot ce este posibil pentru a mentine acordul nuclear semnat in 2015 intre marile puteri din P5+1 (SUA, Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania) si Iran, a afirmat joi ministrul de Externe de la Moscova, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrii de Externe din Iran, Marea Britanie, Franta, Germania, Rusia si China se vor întâlni vineri, la Viena, pentru a discuta despre Acordul nuclear din 2015, contestat puternic de Statele Unite.

- ”Toate statele membre ale Uniunii Europene inca sustin acordul nuclear, in pofida faptului ca Statele Unite au decis sa se retraga. Vom continua dialogul cu SUA”, a declarat Merkel.Declaratiile cancelarului german au fost facute in contextul in care Donald Trump, presedintele SUA, a anuntat…

- Europenii s-au angajat marti, intr-o intalnire la Bruxelles cu seful diplomatiei iraniene Mohammad Zarif sa asigure Iranului resurse economice, cu scopul de a salva acordul in dosarul nuclear amenintat de sanctiuni decise de Statele Unite dupa decizia acestora de a se retrage din acord, relateaza AFP.…

- ”Nu vrem ca retragerea SUA din acordul nuclear sa devina un pretext pentru intensificarea tensiunilor militare din Orientul Mijlociu. Potrivit estimarilor noastre, pericolul amplificarii tensiunilor militare in regiune este in crestere dupa retragerea SUA din acord”, a declarat Riabkov.Oficialul…

- Javad Zarif a fost citat aflandu-se la o intrunire cu ministrul rus de Externe Serghei Lavrov in Moscova, in cadrul caruia au discutat despre masurile pe care Rusia si Iranul le vor lua pentru a salva inetegerea nucleara, dupa ce Washingtonul a anuntat ca se retrage din acord.Presedintele…