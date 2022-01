Amabasada SUA din Ucraina își îndeamnă cetățenii să părăsească țara "ACUM" Ambasada SUA în Ucraina îi îndeamna pe cetațenii americani din Ucraina sa ia în considerare sa plece &"acum&" cu un zbor comercial, spunând ca situația de securitate din țara este &"imprevizibila din cauza amenințarii crescute a acțiunii militare ruse&".

&"Situația de securitate din Ucraina &"se poate deteriora rapid&", a spus ambasada pe site-ul sau.

Statele Unite înca se așteapta la posibilitatea ca Rusia sa faca&"uz de forța militara&" împotriva Ucrainei într-un fel sau altul pâna la mijlocul lunii februarie, a declarat miercuri adjunctul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

