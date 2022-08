Am un musafir nepoftit Desi nu mi-am dorit, am, se pare, un… (era sa zic chirias, si era bine), musafir. Nepoftit. Nechemat. Neasteptat. Se pare ca, la momentul asta, cel putin, ca pe urma om mai vedea, m-am pricopsit, neindoios, dupa cum spun martorii, cu el. Desigur, pe langa tarla de pisici, care „navigheaza” nestingherite prin curte si ma verifica, aproape constant, la branza ori crenvurstii de la bucatarie, pe langa randunelele care, hop, top, tin sa isi faca, si mai multe nu, adapost taman la noi, la streasina, pe langa vrabiile care iau, nu-i asa, graul, de la gura gainilor, pe langa – vin si de-astia, in numar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

