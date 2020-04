Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Isaac Ben-Israel, 79 de ani, susține ca indiferent de masurile luate de țarile din intrega lume in timpul pandemiei, coronavirusul va „expira” de la sine in 70 de zile. Ben-Israel, om de știința, general și politician, este șeful Agenției Spațiale Israeliene și al Consiliului Național pentru…

- In timp ce Guverne din lumea intreaga incearca sa ia masuri pentru a limita raspandirea coronavirusului de tip nou, un profesor din Israel lanseaza o ipoteza inedit, scrie The Telegraph. Indiferent de eforturile autoritatilor, rezultatul este acelasi, sustine cercetatorul israelian. Motivul:…

- Potrivit Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in cursul nopții de vineri spre sambata, in Bihor a fost inregistrat un cutermur slab, cu magnitudinea de 2,7

- Publicatia online Times of Israel a publicat recent concluziile unui studiu al lui Isaac Ben-Israel, profesor la Universitatea Tel Aviv si presedinte al Consiliului National pentru Cercetare si Dezvoltare din Israel, unde se arata ca numarul cazurilor noi de infectare cu COVID-19 atinge un maxim dupa…

- Raluca Tudor, jurnalist la TVR Internațional, a obținut recomandari utile pentru perioada de izolare și incertitudine, determinata de pandemie, de la Mady Solomon, psihoterapeut in analiza existentiala, logoterapie și hipnoterapie.

- Recorder.ro. a publicat o analiza detaliata a epidemiei Covid-19 in Romania și atrage atenția asupra situației din spitalele incluse de autoritați in linia a doua, cele in care cadrele medicale nu dispun de echipament suficient și unde au ajuns și pacienții confirmați ulterior cu noul coronavirus, care…

- Ministerul Finantelor a lansat ieri in dezbatere publica un proiect de hotarare prin care se va aproba plata unei contribuții de 50.000 de euro catre (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare in Europa...

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs, vineri dupa-amiaza, in zona Moldovei, in judetul Galati, informeaza Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (...