- Comisia extraordinara de sanatate publica a municipiului Chișinau a stabilit vineri noi masuri in contextul situației pandemice prin COVID-19, luind act de prevederile Hotaririi Comisiei naționale extraordinare de sanatate publica nr. 54 din 29 aprilie 2021. Astfel, pe teritoriul municipiului Chișinau…

- Municipiul Chișinau se afla in continuare sub cod roșu de alerta, cu menținerea starii de urgența in sanatatea publica. O decizie in acest sens a fost luata vineri, de catre Comisia extraordinara de sanatate publica a municipiului Chișinau.

- Comisia naționala pentru sanatate publica s-a intrunit in ședința. In cadrul acesteia, membrii CNESP au mandatat comisiile teritoriale sa ia decizia de a institui stare de urgența in sanatate publica la nivel local, in situația in care incidența cazurilor trece de 100 de

- Valentin Crudu a declarat ca la ora actuala sunt 196 de instituții de invațamant care sunt in carantina și activeaza la distanța, dintre care 155 sunt in Chișinau. Totodata sunt confirmați pozitiv 307 elevi și 333 de cadre didactice și exista inclusiv cazuri de deces. Oficialul a adaugat ca,…

- Un post mobil de salvatori și pompieri va funcționa temporar, incepind cu ziua de 1 martie, in preajma Centrului COVID din municipiul Chișinau. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența precizia ca a luat decizia de a disloca postul de intervenție in vederea prevenirii incendiilor și altor situații…

- Armata Nationala a transmis Centrului COVID-19 Chișinau 50 de paturi din dotare, in sprijinul sistemului medical. Astfel, la indicatia ministrului Apararii in exercitiu, Victor Gaiciuc, mobilierul a fost transportat si amenajat la Moldexpo, in seara de miercuri, 24 februarie, de catre un grup de militari…

- Odata cu declararea starii de urgența in sanatate publica in R.Moldova, și la nivelul municipiului Chișinau a fost formata o comisie care gestioneaza criza sanitara provocata de epidemia Covid-19. In componența comisiei se regasesc primarul general și viceprimarii, șefii de direcții de la Primarie,…

- De aproape un an traim intr-o alta realitate dictata de epidemia de Covid-19. Pe fondalul crizei, am fost nevoiți sa renunțam la multe din obiceiurile de odinioara și sa ne conformam masurilor restrictive impuse de autoritați, masuri care s-au soldat de multe ori cu nemulțumiri și chiar proteste. In…