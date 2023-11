Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a felicitat echipa naționala de fotbal pentru calificarea la EURO 2024, primul turneu final pentru Romania dupa o pauza de opt ani. „Calificareee! Suntem la EURO, in sfarșit! Bravo, baieți! Dupa ani de zile de așteptare chinuitoare, i-ați facut din nou fericiți pe romani!”,…

- Victoria Romaniei la Felcsut impotriva Israelului, scor 2-1, a fost fost dublata de un alt rezultat excelent pentru tricolori. Remiza dintre Elveția și Kosovo i-a trimis pe elevii lui Edi Iordanescu pe primul loc al Grupei I.

- Echipa Romaniei s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Mondiale de minifotbal din emiratul Ras Al Khaimah (Emiratele Arabe Unite), de pe primul loc din Grupa D, dupa ce a terminat la egalitate cu formatia Statelor Unite, 0-0, luni seara.Tricolorii au surclasat Sudanul cu 9-1 in primul meci,…

- Echipa Romaniei a surclasat formatia Sudanului cu scorul de 9-1, joi, in meciul sau de debut in Grupa D a Cupei Mondiale de minifotbal, gazduita de emiratul Ras Al Khaimah (Emiratele Arabe Unite).Tricolorii, medaliati cu bronz la editia trecuta, trebuiau sa joace in primul lor meci cu Bahrainul,…

- Anghel Iordanescu, fostul selecționer al Romaniei, a dezvaluit ca discuta cu Edi Iordanescu, fiul lui, inainte de meciurile echipei naționale. Iordanescu Sr. a dezvalui și ce a discutat cu selecționetul inainte de meciurile Romaniei cu Belarus, 0-0, și Andorra, 4-0. Anghel Iordanescu: „Am vorbit cu…

- Anghel Iordanescu, fostul selecționer al Romaniei, a fost la meciul Romania - Andorra 4-0 și a ramas impresionat de atmosfera creata de cei 21.000 de copii prezenți pe Arena Naționala. Romania a jucat cu copii sub 14 ani in tribune cu Andorra dupa suspendarea primita de la UEFA in urma incidentelor…

- Gica Popescu si Edi Iordanescu au avut un schimb dur de replici la miezul noptii, dupa meciul Belarus – Romania, scor 0-0, din Grupa I a preliminariilor pentru calificarea la EURO 2024, care a fost LIVE VIDEO pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Fostul fundas al Generatiei de Aur a criticat jocul tricolorilor.…

- Romania va intalni Kosovo in Grupa I de calificare la Campionatul European din 2024, iar selecționerul Edi Iordanescu a vorbit la conferința de presa despre criticile primite dupa remiza cu Israel.