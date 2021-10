Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca Dacian Ciolos a fost desemnat “in batjocura” candidat pentru functia de premier, iar despre președintel Iohannis a spus ca acesta este “rupt de realitate”. El a adaugat ca decizia corecta este un Guvern de “specialisti apolitici”, care sa gestioneze pandemia…

- Ieșit de la consultarile cu președintele Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu susține ca social- democrații nu vor susține un guvern minoritar și ca, in opinia sa, singura varianta ține de alegeri anticipate. „Am fost astazi la Cotroceni si i-am transmis presedintelui ca fara o majoritate transparenta in…

- Tudor Chirila l-a criticat dur, intr-o postare pe Facebook, pe șeful statului, despre care scrie ca ”papușa de la Grivco a devenit papușar”. Iohannis a fosto propus de USL in 2009 la funcția de prim-ministru. Chirila sugereaza ca Iohannis și-a tradat alegatorii care l-au votat in 2014 pentru ca o mare…

- Klaus Iohannis spune ca Romania este in criza, dupa ce Florin Cițu a fost demis cu un numar record de voturi la o moțiune de cenzura. Președintele ii considera iresponsabili pe unii politicieni, pentru ca au suprapus o criza politica pentru una sanitara și economica. ”Trist, dar adevarat.…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat, marți, dupa ce guvernul Florin Cițu a fost demis prin moțiune de cenzura , ca este o situație „dificila politic”, insa PNL trebuie sa ramana unit, iar cine nu are curaj este liber sa plece. Raluca Turcan a scris pe Facebook ca PNL trebuie sa ramana la guvernare…

- Ludovic Orban sugereaza ca Florin Cițu ar folosi banii din PNDL, ca sa cumpere susținerea primarilor. El sustine ca Iohannis i-a facut plangere penala lui Liviu Dragnea, ca ar fi folosit banii din PNDL 1, ca sa cumpere sustinerea unor primari, inainte de alegerile din 2014. Presedintele PNL lanseaza…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a afirmat, marti, dupa adoptarea Legii privind consumatorul vulnerabil, ca actul normativ va oferi un ajutor esential pentru peste 500.000 de gospodarii din Romania. ”Tocmai am adoptat in Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, Legea consumatorului…

- Florin Cîțu a ținut sa posteze, duminica, pe Facebook, trei fotografii în care apare alaturi de președintele Klaus Iohannis, la ceremoniile organizate la Constanța de Ziua Marinei, fiind prima întâlnire publica a celor doi de la declanșarea scandalului privind reținerea lui Cîțu…