"Am făcut istorie astăzi". Israelul a început administrarea unei a treia doze de vaccin Pfizer pacienților vulnerabili Israelul a început administrarea celei de-a treia doze de vaccin antiCOVID, pacienților cu un sistem imunitar slab. Demersul vine pe pe fondul creșterii cazurilor de infectare și raspândire a variantei Delta a noului coronavirus, potrivit AFP.



Israel a fost una dintre primele țari care a lansat o campanie masiva de vaccinare la jumatatea lunii decembrie, grație unui acord cu gigantul farmaceutic Pfizer.



Aceasta campanie a permis administrarea a doua doze de vaccin unui procent de 55% din populația țarii, aproximativ 85% dintre adulți. Asta a contribuit la luarea unor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

