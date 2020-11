“Am descoperit o armă atomică împotriva COVID-19” – declarația unui premier european Slovacia a lansat sambata a doua etapa de testare la nivel national pentru depistarea coronavirusului, dupa un prim val de teste care a dezvaluit ca peste 1% din cei 3,6 milioane de oameni testati sunt pozitivi, relateaza AFP. Slovacia a declarat starea de urgenta la 1 octombrie pentru 45 de zile. A fost publicat noul model al declarației pe proprie raspundere pentru deplasarea pe timpul nopții "Am descoperit practic o arma atomica impotriva COVID-19", a declarat vineri premierul Igor Matovic reporterilor, laudand participarea ridicata la teste saptamana trecuta. "Cred ca, daca ajungem la o participare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

