- Roxana Ciuhulescu a anunțat ca se lupta cu grave probleme de sanatate. Vedeta s-a intor dintr-un show de televiziune schiopatand, iar medicii i-au pus un diagnostic ingrijorator. Este posibila intervenția chrurgicala.

- In apropximativ o luna, Celia va fi mama pentru a doua oara, iar artista așteapta cu nerabdare momentul in care iși va strange in brațe bebelușul. Cantareața a dezvaluit ca a intampinat mai multe probleme de sanatate in timpul sarcinii, unele grave, dar acum a depașit momentele critice.

- Robert de Niro, legenda de la Hollywood care a caștigat diverse premii pentru talentul sau, a fost diagnosticat cu cancer la prostata inca din 2003. Cunoscut in special pentru colaborarile sale stranse cu regizorul Martin Scorsese, De Niro pare sa nu inceteze niciodata sa lucreze, in mod remarcabil,…

- Cercetatorii canadieni susțin ca parul din canalul urechii, acele fire crescute in exces in urechile multora, este un semn pentru aparitia prematura a atacurilor de cord.Dupa ce s-au efectuat peste 520 de autopsii si s-au masurat si verificat greutatea splinei, parul din urechi, grasimea abdominala,…

- Lidia Buble a trait experiența Asia Express la maximum și s-a intors in țara cu amintiri pe care nu le va uita niciodata, dar și cu o problema de sanatate. Vedeta a aflat ca are hernie de disc. Cum se simte artista acum.

- Alimentele toxice pentru piele. Multe persoane se confrunta cu probleme serioase cu pielea. Afla care sunt alimentele pe care trebuie sa le eviți pentru ca provoaca grave probleme de sanatate.

- Benone Sinulescu a murit acasa joi, 18 noiembrie, la varsta de 84 de ani, din cauza unei pneumonii. Printre artiștii care au reacționat dupa ce au primit vestea sunt Sofia Vicoveanca și Laura Lavric. „Nu-mi vine sa cred. La drum lung se cunoaște omul. A fost un om deosebit, a ajutat foarte mulți tineri,…