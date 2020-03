Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus se extinde cu repeziciune in Europa, in special in Italia, Spania, Franța și Germania. Totuși, masuri ferme luate de autoritați in lumea intreaga demonstreaza ca omenirea poate trece peste aceasta incercare.

- Un moldovean revenit din Italia este suspectat ca ar avea coronavirus. Anuntul a fost facut de ministrul Sanatatii, Viorica Dumbraveanu, in cadrul unei sedinte care are loc zilnic la Ministerul Sanatatii, privind controlul si prevenirea infectiei cu coronavirus de tip nou.

- Numarul total al cazurilor de infectii din Italia, tara cea mai afectata de virus din Europa, a ajuns la 2.036, in crestere de la un numar de 1.694 de cazuri inregistrat duminica. Seful agentiei a declarat ca dintre persoanele infectati initial, 149 s-au vindecat. Contagiunea a iesit la iveala in urma…

- Bilantul deceselor provocate de epidemia de coronavirus in Italia a crescut cu 18 in ultimele 24 de ore, la 52, a anuntat luni Agentia pentru Protectie Civila, citata de Reuters, potrivit news.ro.Numarul total al cazurilor de infectii din Italia, tara cea mai afectata de virus din Europa,…

- Un barbat de 31 de ani din Craiova, care s-a intors joi din regiunea Lombardia, Italia, a fost internat vineri seara la Spitalul de Boli Infectioase din Craiova. Potrivit autoritatilor, acesta are febra, iar medicii i-au recoltat probe pe care le-au trimis la Bucuresti pentru analize.Potrivit…

- Acesta este un barbat de 45 de ani, care vine din zona din afara definiției de caz, în afara zonelor din Italia carantinate sau cele care se afla, în prezent în definiție, fiind una dintre cele 2 persoane pentru care se aștepta rezultatul infecției cu Coronavirus la Spitalul Clinic…

- Doua noi cazuri suspecte de coronavirus au aparut in Romania, la Timișoara. Suspiciunile privesc o tanara care s-a intors de la Veneția, in weekend, cu autocarul, și o femeie de 50 de ani care a vizitat recent orasul Bergamo din Italia.

- O femeie de 50 de ani izolata la domiciliu in Timișoara dupa o vizita in Italia, in Bergamo, a sunat speriata, joi seara, la 112 și a acuzat febra. A fost internata la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, fiind suspecta de coronavirus.Medicii spun ca femeia a vizitat in urma cu…