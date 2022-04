ALVARO SOLER x Topic au lansat melodia SOLO PARA TI ALVARO SOLER scrie cantece de dragoste unice, dulci-amare, care lumineaza chiar și un ultim ramas bun cu o privire plina de speranța. Acum intra pe un nou teritoriu muzical lansand noul sau single SOLO PARA TI, o fuziune a semnaturii lui ALVARO, pop profund simțit și pasionat cu EDM aerisit și casual, marca Topic. „Cantecul este despre perioada de dupa o desparțire – cand totul doare, dar in același timp știi ca e mai bine așa. Nu exista alta soluție pentru aceasta dilema intre cap și inima decat sa te lupți. Este o verificare a realitații. asta ne leaga pe toți pentru ca aproape toata lumea a… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BMW i3 este unul dintre cele mai longevive modele electrice de pe piața. Lansat in anul 2013, BMW i3 a reprezentat un model revoluționar pentru compania germana. Cu peste 200.000 de unitați produse in cei 9 ani de la debut, i3 este acum aproape de...

- Trupa N&D a facut furori in Romania mulți ani la rand. Nick a revenit in industria muzicala și a lansat piesa „Vino inapoi”, dar de aceasta data fara Delia Matache. Cum suna melodia reeditata, dar și alaturi de cine este interpretata. Artistul a reușit sa aduca nostalgia in sufletele oamenilor.

- Trupa timișoreana The Bandits a lansat un nou single care poarta numele de Revoluția Iubirii, care conform muzicienilor care alcatuiesc aceasta formație „vorbește cu umor despre o schimbare pe care o așteptam cu toții, dar intarzie sa apara“. Sorin Stroie – chitara, Alexandru Munteanu – tobe, Tibor…

- Vince Staples a lansat noul sau single „Magic”. Piesa produsa de Mustard este primul single de pe viitorul sau album foarte așteptat Ramona Park Broke My Heart. Dedicat orașului sau natal – cartierul Ramona Park din Long Beach, CA – noul album va fi lansat in aprilie 2022. „Este un simbol al casei”,…

- Un cuplu din Irak a stabilit un record pentru cea mai scurta casatorie, dupa ce au decis sa divorteze imediat dupa dansul mirilor. Cantecul ales de mireasa nu a fost pe placul familiei mirelui, ceea ce a provocat o cearta intre tinerii casatoriti, informeaza Observatornews . Melodia aleasa a fost „Mesaytara”,…

- BENEE a revenit in 2022 cu o piesa care ne aduce aminte de vara, intitulata „Beach Boy”. Cantecul este produs de catre Greg Kurstin (care a colaborat si cu Adele, Sia, Beck”) si vine odata cu anuntul lansarii urmatorului EP al artistei – „LYCHEE”, care va aparea pe 4 martie 2022. O melodie solara,…

- „How Long”, noul single semnat Tove Lo, se regaseste pe coloana sonora a serialului Euphoria, disponibil acum pe HBO. Coloana sonora a serialului se va lansa pe 25 februarie, prin Interscope Records. Toate cele opt episoade ale sezonului 2 sunt scrise și regizate de Sam Levinson. Serialul HBO a revenit…

- Ca Adrian Minune este extrem de mandru de cei trei copii ai sai, nu mai este niciun dubiu! Iata ca a venit momentul ca celebrul artist sa lanseze și prima piesa impreuna cu fiul sau mai mic, Adrian, care este un talent innascut. Adrian Minune JR și Adrian Minune se bucura azi de premiera oficiala a…