Alungați de război, refugiații ucraineni sunt sfătuiți să nu se întoarcă până la primăvară. ”Trebuie să supraviețuim iernii” Guvernul ucrainean ii sfatuiește pe refugiații care locuiesc in strainatate sa nu se intoarca pana la primavara, pe fondul temerilor tot mai mari privind capacitatea infrastructurii energetice deteriorate a țarii de a face fața cererii din aceasta iarna. Alungați de razboi, refugiații ucraineni sunt sfatuiți sa nu se intoarca pana la primavara Criza energetica vine in contextul in care oficialii de la Kiev au avertizat ca iarna care vine ar putea anunța cele mai grele lupte din timpul razboiului, in jurul orașului Herson din sudul țarii, unde forțele rusești au inceput sa se instaleze. In condițiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

