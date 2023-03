Alunecare de teren pe DN 10 – DRDP Buzău ia în calcul restricţionarea traficului ”Pe DN 10, pozitia kilometrica 26+400, pe partea dreapta a drumului, sensul de mers Buzau-Brasov, in localitatea Magura, in noaptea de 1 martie 2023, s-a produs o alunecare de teren care a ajuns pana in imediata apropiere a partii carosabile. Din acest motiv este necesar ca in zona respectiva sa se circule cu prudenta”, a transmis, joi, DRDP Buzau. Drumarii au precizat ca vor semnaliza zona si se ia in calcul inclusiv o restrictie de viteza, pana la remedierea situatiei, astfel incat circulatia rutiera sa se desfasoare in conditii de siguranta. Alunecarea de teren s-a produs pe o portiune de drum… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O alunecare de teren produsa pe DN 10, in localitatea Magura, ar putea duce la anumite restricții de circulație, in urma analizei facute de responsabilii de la drumuri. ,,Stimați participanți la trafic, va informam ca pe DN 10, poziția kilometrica 26+400, pe partea dreapta a drumului, sensul de mers…

- Participanții la trafic sunt rugați sa circule prudent pe DN 10, in zona localitații Magura, unde s-a produs o alunecare de teren care a ajuns pana in imediata apropiere a parții carosabile. Stimați participanți la trafic, va informam ca pe DN 10, poziția kilometrica 26+400, pe partea dreapta a drumului,…

- Autoritațile le recomanda prudența șoferilor in deplasarea pe DN 10 Buzau-Brașov, in dreptul localitații Magura, acolo unde a avut loc o alunecare de teren care a ajuns pana la partea carosabila. Responsabilii din cadrul Direcției Regionale pentru Drumuri și Poduri Buzau anunța ca zona va fi semnalizata…

- VIDEO| Pe autostrada A10 Sebeș-Turda au inceput lucrarile la alunecarea de teren pentru care s-a inchis traficul pe un sens de mers la Alba Iulia Nord VIDEO| Pe autostrada A10 Sebeș-Turda au inceput lucrarile la alunecarea de teren pentru care s-a inchis traficul pe un sens de mers la Alba Iulia Nord…

- Presedintele CJ Valcea, explicatie halucinanta pentru surparea drumului catre manastirea Frasinei: „Nu ne putem pune cu Dumnezeu!" Pe acel tronson de drum din judetul Valcea au fost instituite restrictii, fiind interzis accesul autovehiculelor de peste 7,5 tone. Alunecarea de teren, provocata de ploile…

- Drumul care duce catre manastirea Frasinei a fost grav avariat, carosabilul fiind practic rupt pe jumatatea drumului, pe o lungime de cateva zeci de metri. „S-au montat indicatoarele pentru interzicerea depasirii de tonaj si drumul a fost redat circulatiei pe ambele sensuri. Se va incarca, in continuare,…

- Marius Hațegan vicepreședinte al Consiliului Județean Alb,a a precizat, pentru www.proalba.ro , in jurul orei 10.30, ca echipajele de intervenție trimise in zona incearca sa deschida traficul pe Drumul Județean 750 B, care a fost blocat, joi dimineața, in zona Poiana Vadului, in urma unei alunecari…

- O alunecare de teren s-a produs vineri seara, 13 ianuarie, pe DN 67, in Horezu, judetul Valcea, pe sensul Targu Jiu-Ramnicu Valcea, a informat Mediafax. Pentru interventia echipajelor de salvare s-a decis inchiderea temporara a benzii de circulatie pe sensul Targu Jiu – Ramnicu Valcea. Alunecarea de…