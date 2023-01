Stiri pe aceeasi tema

- In data de 9 ianuarie 2023, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.596 persoane, cu 219 autoturisme. Din cele 1.596 persoane, 1.179 sunt cetațeni ucraineni. In data de 9 ianuarie 2023, in același interval orar, in Punctul de Trecere…

- In data de 8 ianuarie, in intervalul orar 00.00-23.59 au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 868 persoane, cu 147 autoturisme. Din cele 868 persoane, 645 sunt cetațeni ucraineni. In data de 8 ianuarie 2023, in același interval orar, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- In data de 14 decembrie a.c., in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației 1.300 persoane, cu 217 autoturisme. Din cele 1.300 persoane, 955 sunt cetațeni ucraineni. In data de 14 decembrie in același interval orar, in Punctul de Trecere…

- In data de 1 decembrie, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației 1.325 persoane, cu 314 autoturisme. Din cele 1.325 persoane, 903 sunt cetațeni ucraineni. In data de 1 decembrie in același interval orar, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- In data de 27 noiembrie 2022, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 952 persoane, cu 200 autoturisme. Din cele 952 persoane, 644 sunt cetațeni ucraineni. In data de 27 noiembrie 2022, in același interval orar, in Punctul de Trecere…

- In data de 6 noiembrie 2022, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.204 persoane, cu 219 autoturisme. Din cele 1.204 persoane, 792 sunt cetațeni ucraineni. In data de 6 noiembrie 2022, in același interval orar, in Punctul de Trecere…

- In data de 30 octombrie 2022, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.247 persoane, cu 219 autoturisme. Din cele 1.247 persoane, 809 sunt cetațeni ucraineni. In data de 30 octombrie 2022, in același interval orar, in Punctul de…

- In data de 17 octombrie 2022, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.315 persoane, cu 226 autoturisme. Din cele 1.315 persoane, 917 sunt cetațeni ucraineni. In data de 17 octombrie 2022, in același interval orar, in Punctul de…