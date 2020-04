Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Chișinau lanseaza o noua campanie „Fii Voluntar!”, in scopul ajutorarii persoanelor nevoiașe pentru a trece peste perioada de criza provocata de infecția COVID-19.

- Romanii au inceput sa se mobilizeze pe rețelele de socializare cu scopul de a sprijini și secțiile de Anestezie și Terapie Intensiva din țara. Asta in condițiile in care cele mai grave cazuri de coronavirus vor fi tratate in cadrul unor astfel de secții. Prin urmare, pe langa personalul medical necesar,…

- Lista de investitii aprobata initial spitalului din Slatina a fost modificata prin votul consilierilor judeteni, renuntandu-se la alte aparate medicale in favoarea achizitionarii a opt ventilatoare mecanice, patru fiind adaptate pentru transportul pacientilor in stare foarte grava.

- Incepand cu ziua de astazi, 1 martie, Primaria municipiului Chișinau lanseaza o campanie de informare si promovare a capitalei, cu genericul „Orasul meu". Spotul informațional plasat in troleibuze și autobuze are drept scop promovarea imaginii orașului și dezvoltarii turismului, precum și creșterea…

- Motociclistii din Bucuresti lanseaza in luna martie campania ''Martie - Luna sigurantei pe doua roti'', un proiect ce isi propune sa creasca nivelul de constientizare privind siguranta motociclistilor in randul participantilor la trafic si promovarea motociclismului responsabil pe…

- Ziarul Unirea Ministerul Educației și Cercetarii, lanseaza campania pentru tineri: „Meseria face diferența”. Acțiunea se va derula in toata tara Campania „Meseria face diferența” are drept scop prezentarea celor mai relevante meserii in care se pot forma absolvenții de clasa a VIII-a, dar și avantajele…

- In mai puțin de doi ani, municipiul Bacau va avea pe 60 de strazi un sistem modern de iluminat. Investiția se face cu un imprumut de la BERD, pentru care contractul s-a semnat in octombrie 2018. In acest moment, starea generala a sistemului de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Organizata sub forma unui proiect pilot, campania se va derula în patru magazine de brand din Cluj-Napoca, unde vor fi amplasate recipiente de colectare pentru deșeurile de ambalaje din hârtie, plastic, sticla, metal și aluminiu. „Aceasta inițiativa reprezinta angajamentul…