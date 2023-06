Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, apa de pe Canal Grande din Venetia s-a transformat intr-un verde fosforescent in zona de aproape a podului Rialto, iar autoritatile italiene incearca sa afle cauza acestui fenomen, conform pompierilor citati de Reuters. Agentia regionala pentru protectia mediului a primit mostre din apa afectata…

- Anul Capitalei Europene a Culturii aduce la Timisoara o sumedenie de oaspeti care, mai ales in la final de saptamana, atunci cand au loc si mai multe evenimente culturale, ocupa toate spatiile de cazare disponibile. In conditiile in care, sezonul estival este abia la inceput, asteptarile specialistilor…

- Priyanka Chopra avea 17 cand a fost incoronata Miss India și 18 cand a primit coroana de Miss World. Actrița care va implini 41 de ani in iulie a ramas la fel de fermecatoare și recent a facut furori la un eveniment ce a avut loc la Veneția, Italia.

- Amanarea aderarii Romaniei la Spațiul Schengen ii obliga in continuare pe romani sa petreaca ore in șir la punctele de trecere a frontierei cu Ungaria. Dincolo de neplacerea așteptarii, din vami lipsesc și facilitați esențiale. Primarul comunei Lugașu de Jos din Județul Bihor, Levente Sorban (UDMR),…

- O comoara cu 175 de monede de argint care a fost dezgropata intr-o padure din Italia s-ar putea sa fi fost ascunsa in timpul unui razboi civil din ultima perioada a Republicii Romane, informeaza Live Science.

- Așa arata hotelul de 5* pe care fostul mare fotbalist George Țucudean l-a inaugurat recent, la Arad. Așa cum și-a dorit, la frotispiciu se afla numele mamei sale, trecuta in neființa in urma cu doi ani. La patru ani de cand a abandonat cariera sportiva din cauza unor complicații cardiace, multipul campion…

- Inca de la inceputul aparitiei lor, jocurile de noroc au fascinat oamenii, chiar daca in timp acest domeniu a devenit treptat o adevarata industrie de facut bani, existand in prezent in majoritatea tarilor de pe planeta, desi in unele zone piata nu este tocmai reglementata. Inca de la inceputul aparitiei…

- Indonezia ia in calcul sa impuna o taxa pentru turiști dupa o serie de incidente in care strainii au incalcat legile sau obiceiurile in Bali, pozandu-se goi in locuri sacre sau conducand motociclete fara permis, scrie presa locala, citata de The Guardian.