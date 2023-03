Alternativa la timpul petrecut butonând telefoanele. Concursuri de cultură generală în cafenele din Cluj In plin avant al tehnologicului, intr-o perioada in care tot ce inseamna telefoane și laptopuri par sa fi cucerit din ce in ce mai multe persoane, de toate varstele, nu doar tinerii, exista și variante alternative – și cat se poate de draguțe – pentru a socializa dincolo de ecranul unui device. Cateva ore petrecute […] The post Alternativa la timpul petrecut butonand telefoanele. Concursuri de cultura generala in cafenele din Cluj first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Dancu, Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu au urmarit alaturi de patronul formației din Gruia, Nelu Varga, partida dintre CFR Cluj și Lazio, din play-off-ul Conference League.La Roma, pentru duelul dintre Lazio și CFR Cluj, Nelu Varga, patronul campioanei, a fost insoțit de nume importante din…

- El a precizat, in cadrul unei conferinte de presa la Palatul Victoria, ca anul trecut a fost deschisa o statie noua la Domnesti. Totodata, o noua statie se afla in constructie in Sectorul 4 al Capitalei, iar aceasta urmeaza sa fie inaugurata in curand."Insa evaluarea noastra, cel putin pentru Bucuresti,…

- MOMENTUL DE CULTURA. CU GEORGICA MANOLE (112) O rubrica realizata de profesor Georgica Manole, scriitor, epigramist: Mihai Eminescu in „Timpul” din decembrie 1877. Retinem din „Icoane vechi si icoane noua” („Ilustratii administrative”): 1. „Nu-ntelegea nimeni ca bogatia nu este in aer sau in pamant,…

- Un tanar de 23 de ani, din comuna Suatu, județul Cluj, a fost reținut pe 24 ianuarie pentru 24 de ore de polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Apahida, iar ulterior, arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunilor de furt și…

- Romanii au cheltuit 6,5 miliarde de euro pe vacante in strainatate in primele 11 luni ale anului trecut, iar suma va depasi cel mai probabil 7 miliarde de euro pe tot anul trecut, nivel record, potrivit calculelor ZF pe baza celor mai recente date de la BNR din ianuarie-noiembrie.

- MOMENTUL DE CULTURA. CU GEORGICA MANOLE (107) O rubrica realizata de profesor Georgica Manole, scriitor, epigramist: Eminescu despre Austria si austrieci in „Convorbiri literare” din 1 august 1876. Eminescu publica un articol de intindere intitulat „Influenta austriaca asupra romanilor din principate”.…

- Ziua Culturii Naționale a fost marcata, astazi, la Zalau, printr-o serie de activitați organizate de Muzeul Judetean de Istorie si Arta – Zalau , Biblioteca Județeana Salaj și Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj , instituții aflate in subordinea Consiliului Județean Salaj. Prima parte a zilei…

- Semnalam apariția numarului 488/1 ianuarie 2023 al Revistei de cultura Tribuna, instituție aflata in subordinea Consiliului județean Cluj, cu o tradiție istorica de peste 135 de ani, condusa de filosoful dr. Mircea Arman, manager și redactor-șef, singura revista de cultura din Romania care are distribuție…