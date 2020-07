Altercație în centrul Capitalei între protestatari și Poliție - Video CHIȘINAU, 16 iul - Sputnik. In centrul Chișinaului au avut loc altercații intre combatanți și Poliție. Conflictul a fost provocat de un grup de protestatari care au incercat sa instaleze corturi in preajma Parlamentului. Potrivit reporterului Sputnik, care se afla la fața locului, oamenii legii au reținut cateva persoane. Deocamdata, Poliția nu a confirmat oficial aceasta informație. © Photo : PixabayUn nou protest al reprezentanților sectorului HoReCa: Ce revendicari au de aceasta data Participanții la conflictul armat de pe Nistru au ieșit in aceasta dimineața la acțiuni de protest.… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 16 iul - Sputnik. In centrul Chișinaului au avut loc o incaierare intre combatanți și Poliție. Conflictul a fost provocat de un grup de protestatari care au incercat sa instaleze corturi in preajma Parlamentului. Potrivit reporterului Sputnik, care se afla la fața locului, oamenii legii…

- CHIȘINAU, 25 iun - Sputnik. Partidul Acțiune și Solidaritate, in frunte cu Maia Sandu, a protestat in fața Procuraturii Generale. © Photo : Procuratura Generala a Republicii MoldovaAlexandr Stoianoglo a desemnat doua persoane la interimatul unor funcții in Procuratura Ei au venit cu mai multe…

- Demonstranții care protesteaza impotriva abuzurile poliției in SUA, infuriați, au intrat in conflict cu forțele armate ce asigura paza in jurul Casei Albe de la Washington. Protestatarii au scandat sloganuri și au incercat sa-i provoace pe militarii din cordon. Cum s-a transformat lupta impotriva…

- CHIȘINAU, 31 mai - Sputnik. Primarul Ion Ceban a atenționat administratorii piețelor din Capitala ca trebuie sa asigure toate condițiile și masurile de protecție impotriva pandemiei COVID-19. © Photo : PixabayUn nou protest al reprezentanților sectorului HoReCa: Ce revendicari au de aceasta data…

- CHIȘINAU, 29 mai - Sputnik. Premierul Ion Chicu a anunțat dupa ședința Comisiei Naționale Extraordinare de Sanatate Publica despre anularea mai multor restricții. © Photo : PixabayUn nou protest al reprezentanților sectorului HoReCa: Ce revendicari au de aceasta data Incepand cu data de 8…

- CHIȘINAU, 27 mai - Sputnik. Agenții economici din sectorul HoReCa protesteaza din nou in Piața Marii Adunari Naționale. Aceștia sunt indignați de decizia autoritaților de a redeschide cafenelele și restaurantele abia in data de 15 iunie. © Sputnik / Anatolii Kiriak. Angajați din domeniul HoReCa…

- Chișinau, 17 mai - Sputnik. Manifestanții din Piața Marii Adunari Naționale din Chișinau continua sa protesteze, in ciuda restricțiilor din cauza pericolului raspandirii coronavirusului. Inițial, protestatarii au inaintat doar cereri sociale, precum majorarea plaților pana la trei mii de lei…

- CHIȘINAU, 21 apr – Sputnik. Premierul Ion Chicu a anunțat ca la ședința Centrului Unic de Comanda privind gestionarea crizei COVID-19 a fost luata decizia ca de maine, 22 aprilie, sectorul HoReCa sa-și reia activitatea, insa nu pe deplin. Daca pana acum unitațile de alimentație publica aveau dreptul…