ALTE vremuri: O apariție rarisimă, în Bistrița anului 1986 O apariție rarisima, in 1986, la Bistrița: Poetul și istoricul literar Ion Urcan ne dezvaluie in paginile sale de jurnal intalnirea cu Nicolae Steinhardt, la Biblioteca Județeana… Alte vremuri, alte peisaje savuroase de acum patruzeci de ani… Ion Urcan s-a nascut in localitatea Luna (Cluj), dar a trait zeci de ani la Bistrița. A muncit o vreme la Muzeul Județean, fiind și profesor la LPS și Electro. Ion Urcan s-a stins la 65 de ani, in martie 2020. Au ramas in urma lui peste 1260 de pagini de jurnal. Grație demersurilor soției sale, Ileana Urcan, jurnalul a fost publicat la Editura Școala Ardeleana.… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Duminica, 27 octombrie ’85 De „Ziua recoltei“, in piata. La ora 9, inca bruma in locurile umbrite. Mesele lungi de ciment, aproape goale. La doua-trei randuri de mese, cativa precupeti cu radacini de hrean, gogonele verzi, marar, cimbru, crizanteme atinse de ger. Foarte putine fructe. Pe latura dinspre…

- Astazi, primele 12 autospeciale de prima intervenție pentru lucrul cu apa de inalta presiune și hidroperforare au intrat in dotarea ISU Alba, ISU ARAD, ISUJ Bacau – Inspectoratul pentru Situații de Urgența al Județului Bacau , ISUBihor, ISU Bistrița – Nasaud, Inspectoratul pentru Situații de Urgența…

- Un roman cu salariu mediu iși aloca veniturile pe aproximativ 3 luni pentru a acoperi cheltuielile anuale ale unei autoturism de o valoare medie, conform reprezentanților MyCar Assistant, aplicația romaneasca conceputa ca un asistent digital auto complex. Astfel, pentru a utiliza un autoturism cu o…

- Cal blocat in malul raului Somes, salvat de catre pompieri: Au intervenit cu doua autospecialeUn cal blocat in malul raului Somes, in zona municipiului Dej, a fost salvat, marti, de catre pompieri cu ajutorul localnicilor, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj. "Pompierii…

- Miercuri seara un barbat de 26 ani, din comuna Magura Ilvei, județul Bistrița, in timp ce conducea autoturismul pe strada Bistriței, din municipiul Vatra Dornei a intrat iin coliziune cu autoturismul condus de catre un barbat de 35 ani, din Comuna Dorna Arini. Din accident a rezultat vatamarea corporala…

- O femeie in varsta de 63 ani a fost transportata la spital dupa ce, marti, a sarit in raul Bistrita de pe un pod din municipiul Piatra-Neamt, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, potrivit Agerpres.La locul solicitarii s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Piatra-Neamt…

- Ce potrivit ar fi daca cerul instelat de care uitam din cand in cand și legea morala s-ar gasi laolalta in cufarul din piept nedesparțite de niciun fel de paravan… Versurile de mai sus aparțin poetei, prozatoarei și eseistei Ruxandra Cesereanu . A fost unul dintre poeții care ne-au impresionat, in aceste…

- „Adevarul nu va fi niciodata doar de partea ta. Frumusețea se va ivi in ochii celor care privesc De binele tau o sa le fie altora greața… orice ai zice, opusul e valabil și el dar nu intru totul nu in orice caz…” Acordurile electrizante ale sarbilor din trupa Eyot au deschis, ieri seara, festivalul…